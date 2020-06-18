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Boks Federasyonu video konferans ile toplantı yaptı

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı, korona virüs tedbirleri sebebiyle video konferansla yapıldı.


Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı video konferansla gerçekleşti. Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in başkanlığında yapılan toplantıya Başkan Vekili Hasan Kartal ve çok sayıda Yönetim Kurulu Üyesi katıldı. Pandemi süreci ve genel durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda mart ayında Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında gelişen süreç yönetim kurulu üyelerine anlatıldı. 2021 yılında yapılacak olan Olimpiyat Oyunları için yapılması gerekenler ve hedefler hakkında istişarede bulunuldu.

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