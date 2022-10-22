Boks hakemi anne, tribünde uyuyakalan oğlunun üzerini örttü

Trabzon'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda görevli ilk profesyonel kadın hakem Nazan Savaş, müsabaka sırasında tribünde uyuyakalan, lösemi hastası oğlunun yanına koşarak üzerini örttüğü anlar görenleri duygulandırdı. O anları anlatan Savaş, “Ringde maç yönetirken o esnada dinlenmelerde gözüm Alp Rüzgar'ın üzerindeydi. Sonra ringden indiğimde uyuduğunu fark ettim. Hemen oradan bir tişört buldum. Üşüyeceğini düşündüm ve üstünü kapattım“ dedi.

Universal Boxing Organization (UBO) ve Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda görevli hakem Nazan Savaş, eşi milli boksör Muharrem Savaş, çocukları Mert Poyraz ve oğlu Alp Rüzgar ile İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Dilara Yücel ile Grace Mwakamele'nin dünya kemeri müsabakasını Türkiye profesyonel boks komisyonu kurucusu Serdar Avcı'nın destekleriyle Dünya Boks Şampiyonası'nda yöneten ilk profesyonel kadın hakemi Nazan Savaş, maç sonunda tribünde sandalye üzerinde uyuyakalan, lösemi tedavisi gören oğlu Alp Rüzgar'ın yanına koşarak üzerini örttü. O anlar ise görenleri duygulandırdı.

“Hemen oradan bir tişört buldum, üşüyeceğini düşündüm ve üstünü kapattım”

Konu hakkında konuşan Savaş, “Benim aslında sporcu geçmişim var. Boksa 11 yaşında başladım. Ondan sonra evlenip çocuk sahibi olduktan sonra da devam etmek istedim. Çünkü boksu çok seviyoruz ve ailecek kopmak istemediğimiz için hakem olarak devam etmek istedim. Ben büyük oğlumu da ringlerde büyüttüm. Şimdi sıra Alp Rüzgar'da, küçük olduğu için bana ihtiyacı var. Ve maçlara birlikte gidiyoruz. Dilara Yücel'in maçıydı. Türkiye'de de ilk kez profesyonel maç düzenlendi ve ilk kadın hakemlerden biri oldum. Ringde maç yönetirken o esnada tabii arada dinlenmelerde gözüm Alp Rüzgar'ın üzerindeydi. Sonra ringden indiğimde uyuduğunu fark ettim. Babası hemen bir tribünde sandalyeleri bulup üzerinde yatırıyordu. Hemen oradan bir tişört buldum. Üşüyeceğini düşündüm ve üstünü kapattım. O sırada da muhabir arkadaşın dikkatini çekti ve fotoğrafımızı aldı. O da bayağı gündem oldu. Bizim için de iyi oldu. Alp Rüzgar lösemi hastası, 1 senedir tedavi oluyor. 1 sene önce Eylül ayında tanısı konuldu. Çok güçlü bir çocuk, savaşıyor. Hayat mücadelesi çok güzel. O şekilde tedavimize devam ediyoruz. Ben de eşim de sporcu aileyiz. Alp Rüzgar'ın da Mert Poyraz'ın da sporla ilgilenmesini çok isterim. Boks da isterim. Zaten Alp Rüzgar da çok yetenekli. Yani boksa, futbola, spora çok yetenekli. Her 2 oğlumun da spor kabiliyeti var. Yapmasını isterim tabii ki ülkemize madalyalar getirmesini isterim" dedi.

“Eşim maçtan iner inmez ilk önce çocuğumuzun yanına gidip annelik içkicisiyle üstünü örttü”

Baba Muharrem Savaş ise, "Ailece gittiğimiz için başta çocuğum kucağımdaydı, sonra kucağımda uyuyakaldı. Eşim de o sırada görevli olarak ringe çıkmıştı. Ben de kucağımda uyuya kaldığı için sandalyeye yatırmak zorunda kaldım. Maça çıkacak olan eski milli takımdan arkadaşlarımın yanına desteğe gittim. Ve o sırada da eşim maç esnasında rant aralarında bir gözüyle de çocuğumuza bakıyordu. Eşim maçtan iner inmez ilk önce çocuğumuzun yanına gidip annelik içkicisiyle üstünü örttü ve bu da ekranlara yansıdı. İnsanların gözüne yansıdı. Bizler için de güzel bir şey oldu. Belki insanlara örnek olabildik bir şekilde. Ailece spor yapılabileceğini, her yere ailece gidilebileceğini belki de bir nevi insanlara göstermiş olduk.” ifadelerini kullandı.