İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boksör Tarık Solak hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören profesyonel boksör Tarık Solak, hayatını kaybetti.


Türkiye'de profesyonel olarak kick boksa verdiği katkılarla bilinen ve uzun zamandır kanser tedavisi gören boksör Tarık Solak, Avustralya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.