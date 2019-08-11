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Boksta 9 madalya

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Milli akım, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Milli akım, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.


Gürcistan'ın Tiflis kentinde 3-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada mücadele eden Üst Minikler Boks Milli Takımı, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak 9 madalyayla turnuvayı tamamladı. Kızlarda 38 kiloda Zeynep Gülcan Tuğrul gümüş madalya kazanırken, 44 kiloda Cansu Akdı, 48 kiloda Sinem Çelik, 54 kiloda Melike Demirel ve 64 kiloda Sudenaz Ballıoğlu şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkeklerde ise 44,5 kiloda Kaan Eren Ökten, 52 kiloda Can Polat Efil, 59 kiloda Muhammet Halil Doğru ve 65 kiloda Burak Can Polat bronz madalya kazandı.

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