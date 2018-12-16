'Bold Pilot' gişede şaha kalktı

Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın oynadığı gerçek bir hikayeyi konu alan “Bizim için Şampiyon” filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda, izleyicisinden aldığı tam notla gişelerde adeta sprinte kalktı.

Zengin bir programla sezona merhaba diyen ve ardı ardına gelen iddialı yapımlar, sinemaseverlerden yoğun ilgi görmeye ediyor. Türkiye at yarışları dünyasının unutulmaz ismi Halis Karataş ile yarış severler için efsane haline gelen Özdemir Atman'ın yetiştiricisi olduğu İngiliz tayı Bold Pilot‘un hikayesini beyaz perdeye taşıyan “Bizim için Şampiyon” filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda izleyenlerden tam not aldı. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın rol aldığı, Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile Halis Karataş‘ın büyük aşklarının hikayesini konu alan film ve gazi koşusunun hala kırılamayan rekorun sahibi Bold Pilot'un hikayesini konu alıyor.

Ekim'in son haftası vizyona giren Müslüm filmi hatırlanacağı gibi sinema salonlarının gişelerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken, haftalarca listelerin zirvedeki yerini korudu. Toplam izleyici sayıların da 7 milyon barajını zorlayan Müslüm filmine, “Bizim için Şampiyon” filmi rakip olacak gibi gözüküyor. Biletinial.com'un araştırmalarına göre sosyal medyada oldukça olumlu tepkiler toplayan “Bizim için Şampiyon” filmi, son yılların en iyi yapımlarından biri olduğu vurgulandı.