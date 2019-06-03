Dr. Atilla Fesli, bölgesel yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Atilla Fesli, "Gelişim döneminde, vücudunuzdaki yağ hücre depoları genetik özelliğinize göre oluşur. Erişkinlerdeki yağ hücre sayısı sabittir. Ergenlikten sonra yağ hücresi sayısı artmaz. Her bireyin yağ hücre depose farklıdır. Bu nedenle kilo alan bölge kişiden kişiye farklılık gösterir. Vücudumuzun en yüksek yağ hücre deposu karın ve bel bölgesindedir. Kilo alıp verme sırasında yağ hücrelerinin sayısı değişmez ancak hacim olarak şişerler. Bu da kilo artışı ile sonuçlanır. Liposuction, vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel kanül ve vakum yöntemiyle vücuttan alınması ameliyatıdır. Liposuction bir zayıflama yöntemi değildir. Kontur düzeltme ameliyatıdır. Genel olarak fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız bunun için uygun beslenme, spor ve düzenli bir yaşam tarzı gerekir. Ancak bunlar yağ dağılımınızı değiştirmez. Karın, bel, kalça, uyluk dış ve iç tarafı, diz gibi vücudun belli bölgeleri diyet ve egzersize dirençli yağ birikim bölgeleridir” dedi.

Basen ya da göbek bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak için kilo verildiğinde yüzün çok zayıflayıp ve kötü görünüyorsa kişinin yüzü için ideal kilodayken vücudunu şekillendirme işlemi için liposuction çok başarılı bir ameliyat olduğunu ifade eden Dr. Fesli, “Liposuction ile derin katlardaki fazla inatçı yağlar alınmakla birlikte, son 10 yıl içinde geliştirilen yüzeysel liposuction yada liposculpture adı verilen yöntemle kontur düzensizliğine neden olan yağ birikimleri de giderilebilmektedir. Liposculpture tekniği ayrıca deri sarkıklıklarının giderilmesi ve inatçı selülitlerin yok edilmesinde kesin sonuç veren bir yöntem haline gelmiştir. Ameliyat, hastane koşullarında ameliyathanede ve anestezi uzmanının gözetiminde yapılır. Liposuction bölgelerin durumuna göre 1-5 saat arasında sürer. Ameliyatın genişliğine bağlı olarak aynı gün veya 24 saat sonra hastaneden çıkmak mümkündür. Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı oldukça azdır ve ilaçlarla giderilebilir” diye konuştu.

Ameliyat sonunda vakum uygulanmış alanlara özel korsenin uygulandığının kaydeden Dr. Fesli, “Hasta korse giymeye 5-6 hafta devam eder. Liposuction estetik bir ameliyattır. Mutlaka Plastik ve Estetik Cerrahlara başvurulmalıdır. Günümüzde; çene altı, yanaklar, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, bel kalça, uyluk, diz iç yanı, bacak arkası gibi vücudun birçok alanındaki yağ birikimlerinin vakumla alınması mümkün hale gelmiştir. Ayrıca diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında (karın germe, meme küçültme gibi) tamamlayıcı işlem olarak kullanılmaktadır” açıklamalarında bulundu.