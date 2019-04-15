Bolvadin'de Roman Kahramanları Festivali

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi, 22-27 Nisan tarihleri arasında Roman Kahramanları Festivali düzenliyor.

Roman Kahramanları dergisi işbirliğiyle yapılacak festivalde roman kahramanlarının kostümlerine bürünen öğrenciler kamera karşısına geçti. Çekilen fotoğraflar festivalin başlangıç tarihinden itibaren görücüye çıkacak. Festival boyunca sürecek serginin haricinde pek çok akademisyen ve yazar festival haftasında konferans ve seminerler verecek.

RSYK Sosyal Bilimler Lisesi, festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Festivalde Ercan Yılmaz, Ömer Asan, Hüseyin Tunca ve Oğuz Şenses'in konuşmacı olarak katılacağı “Roman Kahramanları” paneli yapılacak. Metin Savaş, “Türk Toplumunda Romanın İşlevi” konferansının; Doç. Dr. Abdullah Harmancı, “Türk Öykücülüğünde Muhafazakarlık Eleştirisi” başlıklı seminerin; Doç. Dr. Mehdi Genceli ise “Türk Dünyası Romanları” konferansının konuğu olacak. Festival, AKÜ Konservatuvar öğretim üyesi Yıldırım Aktaş solistliğindeki konserle sona erecek. Konser, Mustafa Kutlu'nun Trende Bir Keman adlı kitabındaki hikâyelerden esinlenen şarkılardan oluşacak.