Bordo renkli taksiler, sarı renge dönüştürülecek

Bordo renkli taksiciler bu dönüşümün bedelsiz olacağını söyledi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'den alınan karar ile Çatalca, Silivri ve Şile bölgelerinde çalışan 212 adet bordo renkli taksinin sarı renkli taksiye dönüştürüleceği söylendi. Yapılan değişim sayesinde bordo renkli taksilerin şehir içinde de yolcu almaları serbest hale gelmiş olacak. Durumu değerlendiren Bordo renkli taksi sürücüsü Cüneyt Akkuş, kararın beklendiğini ifade ederek, “Çok iyi oldu bu karar. Aynı bölgede 3-4 renk taksinin olması çok sıkıntılı bir durumdu şoförler, esnaflar arasında da sıkıntılı bir durumdu. Bu olayın çözülmesi çok iyi oldu. Sarı renge döndük. Arkadaşlarda memnun. Hiçbir ücret karşılığı verilmedi. Sıkıntı yok artık ücret talep edilmedi bizden” dedi.

Bir diğer bordo renkli taksi sürücüsü ise kararı olumlu karşıladıklarını kaydederek, “Bu karar için teşekkür ederim ancak İstanbul trafiğini azaltırlarsa çok iyi olur. Trafik çok kalabalık. Bu sistem için bizden para alınmadı. Diğer sarı taksi sürücüleriyle şimdilik bir sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.