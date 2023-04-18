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Borini, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı

Fatih Karagümrük’ün İtalyan santrforu Fabio Borini, Ümraniyespor karşısında attığı 2 gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı.

Fatih Karagümrük'ün İtalyan santrforu Fabio Borini, Ümraniyespor karşısında attığı 2 gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini, Ümraniyespor karşısında kaydettiği 2 gol ile birlikte ligdeki gol sayısını 17'ye çıkardı.


Borini bu sezon Süper Lig'de 9 golün de asistini yaparak, 26 gole doğrudan katkıda bulunmuş oldu.


Tecrübeli oyuncu, 11'de sahaya çıktı ve 83. dakikada yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

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