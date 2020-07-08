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Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,52’lik düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,52'lik düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,52'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 626,34 puanlık azalışla 118 bin 712,51 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,02 arttı.


BIST 100 endeksi, gün içinde salgın sonrası ilk defa 120 bin puanı aşarak 120 bin 203,44 puanı gördü. Böylece endeks 5 ayın zirvesine ulaştı.

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