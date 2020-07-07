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Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,72’lik yükselişle tamamlarken, 35,1’lik rekor islem hacmi gerçekleşti.

Borsa, günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamlarken, 35,1'lik rekor islem hacmi gerçekleşti.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 853,61 puanlık artışla 119 bin 338,85 puan ile 18 şubattan itibaren en yüksek seviyeden kapanırken, toplam işlem hacmi de rekor düzeyde gerçekleşecek 35,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,04 arttı.

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