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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,57’lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,57'lik yükselişle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,57'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 673,25 puanlık artışla 118 bin 663 puan ile 28 Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeden kapandı. Gün içinde 119 bin puanı test eden endekste toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira olurken, gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi de yüzde 1,18 değer kazandı.

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