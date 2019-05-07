Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,93'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,93'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.797 puanlık azalışla 91 bin 184 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi de yüzde 1,92 değer kaybetti.