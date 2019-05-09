Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,56'lık düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,56'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.410 puanlık azalışla 88 bin 861 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,82, holding endeksi de 1,17 değer kaybetti.