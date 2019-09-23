Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,19'luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19'luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 188,45 puanlık azalışla 100 bin 48 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,42 geriledi.