Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,24'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,24'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.170 puanlık artışla 95 bin 241 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,96, holding endeksi de 1,65 değer kazandı.