Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 405,88 puanlık artışla 102 bin 602 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,18 azaldı.