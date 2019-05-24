Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,36'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.146 puanlık artışla 85 bin 743 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi de 1,63 değer kazandı.