Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,03'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,03'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.768 puanlık artışla 88 bin 955 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi de 2,01 değer kazandı.