Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 123,22 puanlık artışla 103 bin 195 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,20 yükseldi.