Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 144,68 puanlık artışla 101 bin 991 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzdelik bir değişim göstermezken, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kazandı.