Borsa ilk yarıda yükselişle düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,62'lik yükselişe müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,62'lik yükselişe müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.394 puanlık artışla 87 bin 677 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi de 1,47 değer kazandı.