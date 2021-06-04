Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına ekip arkadaşları arıyor

Sermaye Piyasaları'nın dünyada yükselen merkezi olan Borsa İstanbul, gelecek vizyonunu bilişim teknolojileriyle birleştiren, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemiş yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bu doğrultuda Borsa İstanbul, Bilgi Teknolojileri Ana İş Grubu'na bağlı direktörlüklerinde çalışmak üzere ‘BT Uzman Yardımcısı' unvanında işe alımlar gerçekleştireceğini duyurdu.

İşe alım sınavı için son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olup, başvurular Borsa İstanbul web sitesi kariyer.borsaistanbul.com bağlantısından yapılacak.

Detaylı bilgiye Borsa İstanbul web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşıldığı bidirildi.