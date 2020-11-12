Borsa İstanbul gongu, Formula 1 için çaldı

Borsa İstanbul gongu, hafta sonunda İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula 1 için çalındı.

Borsa İstanbul'da günün işlemleri, Formula 1 için çalınan gongla başladı. Türkiye'de 9 sene sonra yeniden koşulacak olan Formula 1 GP'si için gerçekleşen gong törenine Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen katıldı.

Hakan Atilla: “Borsamız da F1 gibi olacak”

Gongun çalınmasının ardından konuşmasını yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsada her geçen gün rekorlar kırıldığını belirterek, “Borsa için ralli yorumu yapılıyordu. Artık bir üst katman olan Formula'ya çıkarıyoruz. Bu organizasyon çok önemli ve büyük bir yarış. Motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1'in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.

Ak: “F1, ülkemize yakışır şekilde gerçekleşecek”

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak Formula 1'i Türkiye'ye kazandırdıkları için büyük bir çaba harcadıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın da isteğiyle ülkemize yeniden kazandırmak için maddi ve manevi çok çaba harcadık. İstanbul, her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilme noktasında bir cazibe merkezidir. Bu dev yarışın, İstanbul Park'ta düzenlenecek olması hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatıdır. Formula 1 yarışı, ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı. Ak'ın ardından söz alan Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen de İstanbul'da olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, “İstanbul'a 9 sene sonra yeniden dönmek büyük bir mutluluk bizim için. İstanbul harika bir şehir. Seyirciler de olsun ve pilotların yeniden İstanbul'da piste çıktığını canlı görsünler isterdik ancak maalesef şartlar seyircisiz olmasını gerektiriyor. Bu üzücü. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederim” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da “Bu kadar zor bir zamanda böyle bir organizasyona kalkışmak akıl işi değil ama cesaret işi. Bu yüzden Vural Bey'i tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.