Borsa İstanbul Grubu'ndan depremzedelere yardım

Borsa İstanbul Grubu, bölgeye yardım tırları ve arama kurtarma çalışmaları için malzeme gönderdiğini duyurdu.

Deprem sonrası hemen harekete geçen Borsa İstanbul Grubu, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine; AFAD ile koordinasyon halinde, deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda, 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör ve kesici-delici hiltilerden ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için elektrikli ve tüplü ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gereci 2 gün içinde ulaştırdı.

Yapılan açıklamada, '' Yardımlar, depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde Borsa İstanbul Grubu çalışanları tarafından, AFAD Deprem Koordinasyon kriz yönetim merkezlerine teslim edilmiştir. Ayrıca, bazı çalışanlarımız deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışmalara katkı vermişlerdir.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz'' denildi.