Borsa İstanbul, Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı alacak

Borsa İstanbul, Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı işe alım sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuruların 16 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, ''Dünyanın sayılı borsaları arasında yer alan, teknolojisi, ürünleri ve yatırımcılara verdiği hizmetlerle Türkiye sermaye piyasalarının gücüne güç katan Borsa İstanbul, büyüyen ve gelişen finans vizyonuna eşlik edecek takım arkadaşları arıyor.

Kariyerini sermaye piyasalarının önemli aktörleri arasında bulunan Borsa İstanbul'da geliştirmek isteyen, meraklı, araştırmaya ve yeniliklere açık, gelecek vizyonunu finans piyasalarıyla birleştiren, kurumun geleceğine katma değer sağlayacak yetenekler Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı işe alım sınavı için başvuruya davet ediliyor.

Borsa İstanbul tarafından açılan işe alım sınavı için 11 Kasım 2022'de başlayan başvurular 16 Aralık 2022 tarihinde sona eriyor. Sınav tarihi 07 Ocak 2023 Cumartesi günü olarak ilan edilirken sınav; genel yetenek sınavı ve alan bilgisi sınavı aşamalarından oluşuyor.

Sınav başvuruları, Borsa İstanbul web sitesi kariyer.borsaistanbul.com/ bağlantısından “Özgeçmiş” doldurularak yapılabiliyor; şahsen, e-posta veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmiyor.

Detaylı bilgiye Borsa İstanbul web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor'' denildi.