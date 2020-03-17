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Borsa İstanbul'da devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı

Borsa İstanbul, aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.



Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir."

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