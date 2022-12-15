Borsa İstanbul'da gong Birikim Varlık Yönetim için çaldı

Ş, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrasında BRKVY koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da gong, 2011 yılında varlık yönetim sektörüne güçlü bir giriş yaparak 2022 yılının ilk 6 ayında 126,8 milyon TL'yi ekonomiye geri kazandıran Birikim Varlık Yönetim A.Ş. için çaldı.

Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Özyapar ve finans sektörünün temsilcilerin katılımıyla, 15 Aralık Perşembe günü düzenlenen halka arz gong törenin ardından, Birikim Varlık Yönetim AŞ hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da BRKVY koduyla işlem görmeye başladı.

8-9 Aralık 2022 tarihlerinde pay başına 14,20 TL fiyattan talep toplayan Birikim Varlık Yönetim'in halka açıklık oranı yüzde 21.43 ve halka arz büyüklüğü ise 170 milyon 400 bin TL oldu.

“Yatırımcılarımızdan; doğru bilgiye ve doğru kaynağa dayanarak karar vermelerini bekliyoruz”

Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, varlık yönetim şirketlerinin finans sisteminin devamlılığını destekleyen önemli yapıtaşları olduğuna işaret ederek, “Birikim Varlık, bu halka arzda şirketimize yeni ortak olan yatırımcılarımızın kattığı güç ile, yönettiği varlık miktarını büyütmeyi planlamaktadır” dedi.

“Nihai hedefimiz; Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktır”

Altınhas Yatırım Holding ve Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş “Bugün burada sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Bu başarıyı sizlerle paylaşıyor olmak bizim için çok kıymetli” diyerek sözlerine başladı. Altınbaş, “İçinde bulunduğumuz tüm sektörlerde elde ettiğimiz bu başarıda hedefimiz ilk olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve 70 yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz alanlarda edindiğimiz deneyimlerimizle, geleceğimizi şekillendirmek. Bizim için öncelik; sektörlerde öncü ve sürdürülebilir olmamızdır. Bundan sonraki süreçte yeni ortaklarımızla birlikte daha büyük bir Birikim Varlık yaratarak ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.