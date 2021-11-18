Borsa İstanbul'da gong İşbir Sentetik için çaldı

İşbir Sentetik'in Garanti BBVA Yatırım aracılığındaki halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. İşbir Sentetik'in hisseleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ISSEN koduyla işlem görmeye başladı.

İşbir Holding bünyesinde faaliyet gösteren İşbir Sentetik'in sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşen halka arzı tamamlandı. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde sürdürülen İşbir Sentetik'in halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi. Kurumun hisseleri ISSEN kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan İşbir Sentetik'in halka arzında ek satışsız halka arz büyüklüğünün 8,5 katına, ek satışlı halka arz büyüklüğünün 7 katına denk gelen talep toplanmıştı. Toplamda 85 bin 82 yatırımcıdan 218.963.629 TL nominal değerli pay talebi toplanan İşbir Sentetik'in halka arzında, ek satış dahil toplam 31.020.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmişti. Halka arz edilen payların yüzde 36,4'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, yüzde 32,1'i Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar'a, yüzde 29,8'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve yüzde 1,7'si Şirket Çalışanları'na dağıtıldı.

Gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Garanti BBVA Yatırım temsilcileri, İşbir Holding ve İşbir Sentetik yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Şirketlerimizin büyümelerini halka arz yoluyla finanse etmeleri gerektiğine inanıyoruz"

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "İşbir Sentetik'in bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, borsamıza hoş geldiniz. Yakın zamanda vefat eden, İşbir Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. İşbir Sentetik alanında lider şirketlerimizden biridir. Ancak İşbir Sentetik, liderlik sıfatı yanında, şu özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Ar-Ge'ye önem veren, sürdürülebilirlikte ilerleyen, üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan, yatırım yapan çok tecrübeli bir şirketimiz İşbir Sentetik. Bu yıldız şirketimiz, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arzdan elde ettiği gelirini üretim alanının genişletilmesinde kullanacak. Bu gibi şirketlerimizin borsamızda işlem görecek olması bize gurur veriyor. Çünkü biz, şirketlerimizin büyümelerini halka arz yoluyla finanse etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Devletimiz de buna inanıyor. Onun için halka açık şirketlere 2 puan kurumlar vergisi indirimi getirildi. Biz de halka açık olmayan şirketlerimiz için detaylı bir rehber hazırladık ve web sayfamıza koyduk. İşbir Sentetik yaklaşık 368 milyon TL hasılatla ve 80 bin yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkürlerimi sunuyorum. Sermaye piyasalarına ve İşbir Sentetik'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İşbir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur ise "İşbir Sentetik genel olarak ambalaj üreten bir şirkettir. Yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Üretimimizin yüzde 65'ini Avrupa'ya, Afrika'ya, Amerika'ya ve İsrail'e ihraç ediyoruz. Üretimimizin yüzde 20'sini Hindistan'da kurduğumuz şirkette yapıyoruz. Amerika pazarına oradan ihraç yaparak büyümek istiyoruz. Şirketimizde yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. İnovasyon ve Ar-Ge'ye önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.

“Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz”

Törende konuşma yapan İşbir Holding CEO'su ve İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe ise “1968 yılında, Hollanda ve Almanya'da döktükleri alın terini Türkiye'de yatırıma dönüştürmek isteyen 3 bin 500 kişilik girişim gücünün bir araya gelmesi ile kurulan İşbir Sentetik üretimde yarım asrı geride bıraktı. Bugün İşbir Sentetik, inovasyon destekli endüstriyel gelişimin Türkiye'nin en önemli ekonomik kaldıraçlarından biri olduğuna inanarak hız kesmeden büyümesini sürdürüyor. Attığımız her adımı büyük bir titizlikle, kuruluşumuzun arkasında yatan milli bilinç ve inovasyon kültürü ile atıyoruz. İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz büyümemizi de halka arzımız ile taçlandırdık. Tüm bu süreçte İşbir Sentetik'e inanarak ve güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Kendimizi sürekli geliştirerek rekabet eden, kaliteye önem vererek en iyi ürün ve hizmeti sunan, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutan çalışma anlayışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Halka arzdan elde edilen geliri 3 ana grupta değerlendireceğiz”

Konuşmasında halka arzdan elde edilen gelirin kullanımına da değinen Gültepe, “Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı izahnamemizde de belirttiğimiz gibi üç ana grupta değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5'luk bir kısmını işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5'luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20'lik kısmını ise devam eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanacağız. Halka arz sonrası yapacağımız yatırımlar sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2025 yılı sonuna kadar yüzde 50 miktarsal büyüme hedefliyoruz” dedi.

Gültepe, “Önümüzdeki yıl yaklaşık 7,5 milyon dolar seviyesinde bir yatırım planımız var. Bunun bir kısmı enerji yatırımı bir kısmı da üretim kapasitemizin artırılmasına yönelik yatırımlar olacak. 2023 içerisinde de Hindistan'daki Bigbag üretim tesisimizin kapasitesini arttırmaya yönelik yatırımlar gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz” sözlerini ifade etti.

“Yaptığımız her işte değer oluşturduk”

Yenilikçilik ve inovasyonun İşbir Sentetik'in geçmişten günümüze taşıdığı yapıtaşları olduğunu belirten Gültepe, “Yarım asırlık bir firma olmamız bu yapıtaşının üzerinde yükselmemizden kaynaklanır. Mükemmel ürün ve üstün hizmet yaklaşımımızı da bu temele ekleyerek yaptığımız her işte değer oluşturduk. Ne kazanacağız sorusundan önce ne fayda sağlayacağız sorusuna yanıt aradık. İşbir Sentetik olarak, rekabeti Ar-Ge ve inovasyon desteği ile yeni kulvarlar açarak devam ettirme yaklaşımını benimsiyoruz. Tesislerimizde, kimyasal ürün taşımacılığının ihtiyaçlarını karşılayacak geliştirme çalışmalarının yapıldığı bağımsız test kuruluşlarınca akredite edilmiş gelişmiş laboratuvarlarımız bulunuyor. Ayrıca üniversite ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak proje yürütmeyi, inovasyon kültürü yaratmayı ve yeni teknolojileri öğrenmeyi ve geliştirmeyi kendimize hedef olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarına da değinen Gültepe, “İşbir Sentetik olarak enerjiden çevreye, toplumsal kalkınmadan iklim değişimine kadar çok yönlü bir sürdürülebilirlik anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda yenilenebilir enerjinin karbon ayak izimizi azaltmak için kritik bir önem taşıdığını biliyoruz. Gerekli yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında yapılan 9,7 MegaWatt'lık güneş enerji sistemi (GES) yatırımı, İşbir Sentetik'in toplam enerji tüketiminin yüzde 25 ila 30'luk kısmını yenilenebilir enerji ile karşılıyor. Bu oran karbon salınımını azaltırken yaklaşık 150 bin/yıl ağacın nefes almasına katkıda bulunuyor” açıklamalarında bulundu.