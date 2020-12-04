Borsa İstanbul'da gong Kervan Gıda için çaldı

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Kervan Gıda talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Talep toplama sürecinde yerli ve yabancı 268 bin 847 yatırımcıdan 7,8 milyar TL'lik talep alan Kervan Gıda'nın hisseleri ‘KRVGD' koduyla işlem görecek.

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda'nın, OYAK Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz süreci Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong Töreni ile tamamlandı.

Talep toplama döneminde rekor bir katılım ile bireysel ve kurumsal 268.847 yatırımcıdan toplam 7,8 milyar TL'lik talep toplayan Kervan Gıda, Borsa İstanbul'da KRVGD koduyla işlem görmeye başladı.

04 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen Gong Töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Erkan Ünal, Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Koçum, Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, “2020 yılı içindeki yedinci halka arzımızı gerçekleştirdik. Bu yolda Kervan Gıda'ya eşlik eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yılı kapattığımız şu günlerde yatırımcı sayısı açısından gurur duyduğumuz bir halka arz oldu. Bundan sonraki yolculuklarının da çok daha başarılı ve yapacakları yatırımlara vesile olmasını diliyorum. Bu sayede bu yıl yaklaşık 900 milyona yakın bir finansmanı sermaye piyasaları yoluyla ekonomiye kazandırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha fazlasını sağlamaya çalışacağız” dedi.

Halka arz sürecini değerlendiren Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Erkan Ünal ise “Oyak Yatırım olarak sermaye piyasalarının gelişimine büyük katkı sağladığını düşündüğümüz, Kervan Gıda'nın da ilerleyişine önemli bir katkı sunacak, başarılı bir işi yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kervan Gıda'nın, borsamıza gelmek isteyen şirketlere örnek olacağını düşünüyorum. Bu halka arzın gerçekleşmesinde tabana yayılması bizim için çok önemliydi. Bu sürece destek sağlayan tüm konsorsiyum üyelerine, yerli ve yabancı tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Söz alan bir diğer isim olan Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar: “Başta Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sayın Mehmet Hakan Atilla'ya, değerli konsorsiyum liderimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Erkan Ünal ve ekibine, Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar'a, Kervan Gıda Mali işler Grup Başkanımız Selim Oğul ile ekibine ve bize güven duyan değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Hisselerin yüzde 7.7'si Norveç Varlık Fonu'nun"

Törende söz alan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar yerli ve yabancı yatırımcıların gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduklarını dile getirdi. Başar: “Halka arz sürecimizde 875.183.534 pay talep toplandı. Halka arz edilen toplam pay adedimiz ise 51.750.000 oldu. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi. Ne mutlu ki kurumumuza yabancı yatırımcıların da yüksek bir ilgisi oldu. Kervan Gıda halka arzına katılarak 4.000.000 adet nominal hissenin yani yaklaşık 4,7 milyon USD hisse alımı gerçekleştiren Norveç Varlık Fonu, uzun bir aradan sonra ülkemizdeki ilk halka arz yatırımını gerçekleştirdi. Bu tutar, halka arz edilen toplam 51.750.000 adet nominal hissenin yüzde 7,7 sine denk geliyor. Norveç Varlık Fonu'nun aktif büyüklüğü yaklaşık 1,1 trilyon USD olarak gösteriliyor. Heyecanla adım attığımız bu yolda halkımızla birlikte büyümek en büyük arzumuz. Bu yolculuğumuzda bize rehberlik eden Sermaye Piyasası Kurulu'nun tüm yönetim ve ekiplerine, Borsa İstanbul'un yönetimi ve ekiplerine, tüm bu süreçte bizimle birlikte hareket eden konsorsiyum lideri OYAK Yatırım başta olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerimize, Kervan Gıda Yönetim Kurulu, finans, satış, pazarlama ekiplerimiz ile tüm 2 bin 100 çalışma arkadaşımıza ve talep toplama sürecimize yoğun ilgi gösteren kurumsal ve bireysel yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hedefimiz dünyada ilk beş üretici arasına girmek”

Konuşmasında Kervan Gıda'nın önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerine de değinen Burhan Başar; “Kervan Gıda ailesi olarak hem Bebeto markamız hem de özel markalı ürünlerimizle yüzde 47,8'lik üretici payımızla pazar lideri konumundayız. Yumuşak şekerin en çok tüketildiği ülkelerde; Amerika, İngiltere, Almanya ve Rusya'da satış şirketlerimiz bulunuyor. 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında en çok ihracatı sırasıyla; ABD, İngiltere ve Irak'a yaptık. Bu ülkelere olan ürün satışımız toplam ihracatımızın yüzde 45'ine tekabül ediyor. Globalde ciro olarak sekizinci sıradayız. Orta vadeli hedefimiz dünyada ilk beş üretici arasına girerken, Bebeto markamızla Türkiye'de pazar liderliğine yükselmek” dedi.

Yaptıkları son yatırımlarla 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşmayı planladıklarını halka arzdan gelen kaynağı da Türkiye ve yurt dışındaki yeni yatırımlarına aktaracaklarını dile getiren Burhan Başar, “Halka arz gelirinin yüzde 55'i ile Avrupa'da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda araştırmalarımıza başladık. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25 ile yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20'lik kısım ile de finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi.