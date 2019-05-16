Borsa İstanbul'da gong 'Klimasan' için çaldı

kuruluş yılını kutlayan Klimasan için seans başlatma vuruşunun yapıldığı gong töreni düzenlendi.

Şirketin 50. kuruluş yılı dolayısıyla Borsa İstanbul Gong Töreni'ne davet edilen Klimasan yetkilileri, sabah seansını başlatma etkinliğine katıldı. Şirket Ticari Üst Yöneticisi Erim Şenocak'ın da katıldığı törene Tedarik Zinciri Küresel Direktörü Can Özes ve Mali İşler Direktörü Serkan Uyanık da şirketi temsilen eşlik etti. Etkinlik sonrasında yapılan açıklamada Şenocak markasıyla 1915'ten beri müşterileri için çözümler ürettiklerini hatırlatan Erim Şenocak, “Borsaya kote bir şirket olmanın hissedarlarımıza karşı sorumluluğunun bilincindeyiz. Halka açık bir şirket olarak ortaklarımızın gücüyle Türkiye'de ve Avrupa'da büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz. Biz; stratejik bir iş ortağı olarak birlikte çalıştığımız markaları daha yukarılara taşıyor, onlarla birlikte Klimasan ve Şenocak markalarımızı yurtiçinde ve küresel ölçekte büyütüyoruz. 2019 yılıyla birlikte yurtiçinde satış yapan mağaza sayımızı artırmaya; ihracatta ise özellikle Afrika ve Ortadoğu'daki hedef ülkelerimizde ürün ve hizmetlerimizi yeni pazarlara tanıtmak istiyoruz” dedi.

Son dönem Klimasan yatırımlarıyla ilgili kendilerine yöneltilen bir soru üzerine cevap veren Serkan Uyanık, “2019 ilk altı aylık dönemde gerek Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika fiili alanını büyütme, gerekse bu tesisteki yenileme merkezi yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Avrupa standartlarında planladığımız bu tesislerin 3. çeyreğe hazır olması için elimizden geleni yapıyoruz. Markamıza ve ülkemize katma değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Her dönem kendi içinde saklı fırsatlarıyla birlikte gelir. Bunları avantaja çevirmek için güçlü bir ekip ve doğru kararlara ihtiyaç vardır. Biz Klimasan'ı yarınlara taşıyacak doğru kararlar konusunda mesai arkadaşlarımıza, halkımıza ve ülkemize güveniyoruz” diyerek sözlerini tamamlayan Şenocak, Borsa İstanbul yetkililerine gong törenine davetleri ve etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.