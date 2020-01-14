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Borsa kapanış rekoru kırdı

Borsa, günü yüzde 0,98’lik artışla tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Borsa, günü yüzde 0,98'lik artışla tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,98'lik yükselişle tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artışla 121 bin 423 puandan tarihi zirvede kapandı. Kapanışta toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. BİST 100'de daha önceki kapanış rekoru Ocak 2018'de kaydedilmişti.

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