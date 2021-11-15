İhlas Haber Ajansı

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Borsa rekor kırmaya devam ediyor

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.709,88 puana taşıdı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı. BIST 100 endeksi, 1.709,88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, 65,10 puan değer kazanarak 1.703,60 olurken, toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 4,82 değer kazandı.

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