Borsa Restoranları'nın sahibi Rasim Özkanca son yolculuğuna uğurlandı

Borsa Restoranları'nın sahibi Rasim Özkanca, gastronomi, sinema, spor ve siyaset camiasından önemli isimlerin katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Teknik Direktör Şenol Güneş ise çocukluk arkadaşı Rasim Özkanca'yı, “Yokluğu bilen, sıfırdan zirveye gelen başarılı bir iş insanı, Türk mutfağının profesörü ama en önemlisi de mütevazı bir insandı” sözleriyle anlattı.

Bir yıl kanser tedavisi gören Borsa Restoranları'nın sahibi Rasim Özkanca dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Özkanca için bugün ikindi vaktine müteakip Levent'teki Afet Yolal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Özkanca'nın ailesiyle çok sayıda seveninin yanı sıra, gastronomi, sinema, spor ve siyaset camiasından önemli isimler katıldı.

“Yokluğu bilen, sıfırdan zirveye gelen başarılı bir iş insanıydı”

Rasim Özkanca ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, “Rasim Özkanca ile çocukluğumuz Sotka Mahallesi'nde, Faroz'da beraber geçti. Sonra Ankara'da, sonra İstanbul'da Sirkeci'de garda. Sonra yine bu dönemde rahmetlik olmadan önce yoğun bakımda gördüm. Ondan 15 gün önce de konuşmuş, sohbet etmiştik. İyi bir futbolcuydu. Mahallede yoklukları bilen, sıfırdan zirveye gelen başarılı bir iş insanı, Türk mutfağının profesörü ama en önemlisi de mütevazı bir insandı. Mekanı cennet olsun. Onunla futbol üzerine çok konuşurduk. Hatta en son hastanede yoğun bakıma girmeden önce konuştuğumda da yine aynıydı. Eleştirilerini yapar, her şeyi söylerdi. Güzel insandı. Güzel bir aile babası, ailenin reisiydi. Benim hayatta yemek konusunda bilgim yok. Bazen bize parça parça gurmelik yaptırırdı. Ne zaman olursa olsun, işinin başında olsun ya da olmasın onun hayatı o iş başarısıydı. Çok güzel eserler bıraktı, bana göre markalaştı. Ben onu kayıp olarak görmüyorum, aramızda var olarak görüyorum” dedi.

“Cenazenin bu kadar kalabalık olması Rasim Bey'in ne kadar sevildiğini gösteriyor”

Cenaze namazına katılan isimlerden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Rasim Özkanca benim çok değerli bir dostumdu. Dostlarına ve dostluklarına çok büyük önem verirdi. Aynı zamanda Türkiye'nin gastronomi konusundaki en önemli üstatlarından biriydi. Sayısız devlet başkanlarını, sayısız dünyanın başkentlerindeki önemli belediye başkanlarını ağırlamıştır. Bırakmış olduğu gastronomi kültürü, bırakmış olduğu sevgi ve saygı hep yaşayacaktır. Tabii çok erken bir kayıp, bu kayıp Rasim Özkanca'ya yakışan bir kayıp olmadı. Bugün burada bu cenazenin bu kadar kalabalık olması Rasim Bey'in ne kadar sevildiğini gösteriyor” diye konuştu.

“Bugün Türk mutfağı eğer bir yerlerdeyse ülkemizdeki gelişimin tamamını ona borçluyuz”

Birçok ünlü restoranın sahibi olan şef Cüneyt Asan ise “Eşsiz bir insanı kaybettik. Ülkemiz için son derece değerli birini kaybettik. Türk mutfağı için yerinin zaten tartışmaya gerek yok. Bugün Türk mutfağı eğer bir yerlerdeyse, hatta dünyada bir yerlerdeyse, ülkemizdeki gelişimin tamamını ona borçluyuz ama eğer dünyada bir yerlerdeysek onun için çok büyük emekleri olduğunu söyleyebiliriz. Onun için kendisine gideceği yerde yolunun açık, mekanının cennet olmasını diliyoruz. Zaten öyledir. Ülkeye yapılan hizmetler bence ibadetin en büyüğüdür. O da ülkesine çok hizmet etmiştir ve ülkesine hizmet ederek gitmiştir. Hiçbir zaman da unutulmayacaktır. Özellikle sektördeki insanların hatırlayacakları, anacakları bir Rasim Özkanca geldi ve gitti” şeklinde konuştu.

Namazın kılınmasının ardından Rasim Özkanca'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.