Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı

Borsa, 124 bin 536,63 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,65'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 124 bin 536,63 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,65'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 809,03 puanlık azalışla 122 bin 747,08 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi de yüzde 0,76 değer kaybetti.