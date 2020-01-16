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Borsa tarihi rekor kırdığı günü yatay tamamladı

Borsa, 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05’lik hafif yükselişle tamamladı.

Borsa, 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 62,07 puanlık artışla 121 bin puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,59 azaldı.

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