İhlas Haber Ajansı

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Borsa yeniden yükselişe geçti

BİST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,5 yükselişle 88 bin 127 puana ulaştı.


Koronavirüs salgınına ilişkin verilerin ve açıklamaların oluşturduğu tedirginlik küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın dün aldığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından Avrupa borsalarında alımlar henüz güçlenmese de Asya piyasalarında yüzde 6 civarı yükseliş gözlendi.


Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi de yükselişe geçti. Dün itibariyle 84 bin 246 puanla kapanışı gerçekleşen BİST 100 endeksi güne yükselişle başlayarak günün ilk yarısını yüzde 4,5 puan artışla tamamladı.


Uzmanlar ise salgınla ilgili haber akışının yatırımcı kararı hakkında etkili olacağını belirtiyor.

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