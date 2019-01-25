Borsada 100 bin psikolojik barajını aşıldı, FED faiz kararı piyasaları etkileyecek

Ekonomist Tuğhan Tonguç, borsadaki yatırımcıların kar satışı yapma ihtiyacının artabileceğini belirterek, "Bu seviyelere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle endekste 102 bin 500, 104 bin, 105 bin, 107 bin 500 ve 110 bin bandına kadar bir hareket alanı oluşabilir" dedi.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi 4 ayın ardından 100 bin psikolojik barajını aştı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan TGN Yazılım Danışmanı Kurucusu ve Ekonomist Tuğhan Tonguç, Ocak ayının piyasalar açısından oldukça hareketli bir ay olduğunu belirterek, "Ocak ayı piyasalar açısından oldukça hareketli bir aydı. Endekste 87 bin 500 civarından gelen alımlarla birlikte, 102 bin puan seviyesi test edildi. Bugün itibariyle 16'ncı güne girdik ve büyük bir çoğunluğunu artı kapatan piyasayla karşılaşıyoruz. Küresel piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerin bu durumda etkisi var" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin risk priminin azalıyor olması yabancı yatırımcıların Türkiye algısını değiştirmeye başladı"

Piyasanın pozitif tepkisini Hükümetin Eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomik Programa (YEP) bağlayan Tonguç, "Programda değişim disiplin ve dengeleme süreci pozitif işliyor. Enflasyon tarafında yönlü baskılar oluşuyor. Faizlerin bir miktar aşağı doğru eğilimli olması ve Türkiye'nin risk priminin azalıyor olması yabancı yatırımcıların Türkiye algısını değiştirmeye başladı. Bu durum borsalara olan ilgiyi arttırdı. Belli bir para girişi oluşturdu. Şu an geldiğimiz seviyeler itibari ile 16 gündür yukarı yönlü eğilim var" dedi.

Borsanın yükseliş eğilimde birazcık daha yorgunluk emareleri gözlemlenebileceğini kaydeden Ekonomist Tuğhan Tonguç, "Yatırımcıların kar satışı yapma ihtiyacı artabilir ve borsaya bir satış getirebilir. Bu seviyelere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle endekste 102 bin 500, 104 bin, 105 bin, 107 bin 500 ve 110 bin bandına kadar bir hareket alanı oluşabilir. Türkiye piyasası, diğer gelişmekte olan piyasalara kıyasla oldukça uygun ve ucuz piyasaydı. Son dönemde Türkiye ABD ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin etkisi ile yatırımcının risk alma iştahı zayıflamıştı. Bu sorunun çözülmeye başlamasıyla birlikte, oradaki politik değişimle iki ülkenin yakınlaşmasıyla, ortak bir diyalog kanalı oluşturmasıyla, özellikle uluslararası yatırımcının Türkiye algısı canlandı. Ve ucuz kalmış piyasaya talep dolmaya başladı. İlk etapta, bankacılık sektörü ve bankacılık hisseleriyle başladı. Bu endeksi ister istemez yukarı çekmeye başladı. Ana etmen ise maliye politikalarında yapılan değişimin, Merkez Bankasının faizlerini 24 puan seviyesine çekmesi, cazip bir yatırım ortamı sundu. Belli bir oranda para girişi sağladı. Bu para girişi bir süre sonra, ister istemez uygun ve ucuz kalmış hisse senetleri piyasasına da yansıdı. Ciddi bir para akışı olmaya başladı. Bugün itibari ile geldiğimiz seviyeler yaklaşık 102 bin noktasına kadar bizi taşıdı. Bu sürecin ana sebebi ise yeni ekonomik programından sonraki adımlar ve gelen veri akışı. Bu veri akışında yeni ekonomik programında sunulan dengeleme, disiplin ve değişim sürecinin şuan biz; dengeleme bölümündeyiz. Dengeleme bölümünde enflasyon, faizler aşağı yönlü eğilim sergiliyor, risk primi düşüyor ve risk priminin düşmesi ise yatırımcının ilgisini arttırıyor. Cari açığın düşmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi Türkiye'ye olan pozitif ayrışmanın ana nedenleri olarak sayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"FED'in faiz artışı borsaları etkileyecek"

Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararlarının piyasaları etkileyeceğini belirten Tonguç, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki hafta FED faiz kararlarını açıklayacak. Faiz kararında bir değişiklik beklenmiyor, söylemler önemli. Özellikle faiz önümüzdeki yıl içerisinde, 2019 yılı içerisindeki faiz artırımının kaç adetle sınırlı kalacağı ya da bunun ne derece yoğun olacağı önemli olacak. Sonuçta piyasa beklentisi iki faiz artışı olacağı yönünde. Ancak, burada söylemler piyasa açısından önemli olacak. Bu ister istemez kuru etkileyeceği gibi borsaları da etkileyebilir".