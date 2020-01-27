Borsada yeni halka arz bilişim sektöründen

Halka arzda talepler 29-30 Ocak tarihleri arasında toplanacak.

Yazılım alanında faaliyet göstermek amacıyla ARD Grup Holding A.Ş. bünyesinde, 2011 yılında kurulan bilişim firması ‘ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş' halka arz edileceğini duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan ARD Bilişim, mevcut 18 milyon TL olan sermayesinin 4 milyon TL sermaye artırımı ile 22 milyon TL ye ve bunun yanında ARD Grup Holdinge ait olan 3.5 Milyon TL hissenin de ortak satışı yapılarak toplam 7.5 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek.Halka arz sonrasında bir yıl boyunca satışa hazır bekletilecek 1 milyon 875 bin TL nominal değerli payların halka arzı da söz konusu olabilecek. Halka arz talep toplama tarihi ise 29-30 Ocak 2020 tarihleri olarak açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde Ar-Ge yazılım ve sistem entegratörlüğü faaliyetlerini yürüten şirket, geliştirdiği E-Dönüşüm Hizmetleri, Kurumsal Yazılım Çözümleri, Ulusal Hukuk Yazılım Çözümleri, Sağlık Sistemleri Çözümleri, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik Yazılımları ve Sistemleri alanında ürün ve hizmetler sunuyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ARDA Ödemiş; şirketin halka arzı ile gerçekleşecek net gelirin, yenilikçi teknoloji firmalarının satın alınması, Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni Ar-Ge merkezinin kurulması için kullanılacağını belirtirken; “Yurtdışı ofis yatırımlarımızı artırıp, yurtdışı pazarında daha aktif rol alarak yazılım sektöründeki ürünlerimizin pazar gücünün arttırılmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Londra, Dubai, San Francisco ve Bahreyn şubeleri ile hukuk, sağlık, lojistik, finans sektörleri başta olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası projeler oluşturmaya devam eden ARD Grup Bilişim, çalışmalarını sürdürüyor.