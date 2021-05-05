Borsaya açılan şirket sayısı her geçen gün artıyor

İki gün boyunca 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji, halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. Penta Teknoloji'nin yüzde 42,03'ü halka arz edilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

İki gün boyunca 32,00 TL- 38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. 30 yılı aşkın süredir sektörün önde gelen oyuncuların biri olan Penta Teknoloji, halka arzla birlikte daha da güçlü bir finansal yapıya kavuşması bekleniyor. Penta Teknoloji'nin yüzde 54,30'u, aktif büyüklüğü ve yatırımları itibarıyla Türkiye'nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'e ait bulunuyor.

Mürsel Özçelik: “Penta Teknoloji yatırımcılarıyla birlikte büyüyecek”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle pandemi döneminde Türkiye'de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip; ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 oranında artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, FAVÖK rakamını ise yaklaşık yüzde 81 oranında artışla 234 milyon TL'ye taşıdık. Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız.” dedi.