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Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisi Tivibu Spor'da

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolseverlerin beklediği Bundesliga’da Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisini ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolseverlerin beklediği Bundesliga'da Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisini ekranlara getiriyor.



Sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın dev derbisi Borussia Dortmund-Bayern Münih mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor. 2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.30'da Tivibu Spor'da ekranlara geliyor.



Bundesliga'da kıran kırana şampiyonluk yarışı


Bundesliga'da son 9 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 31 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih, 8 şampiyonluğun sahibi olan Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Ligde Bayern Münih üçüncü sırada yer alırken, Borussia Dortmund ise dördüncü sırada bulunuyor.

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