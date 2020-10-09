Boşanma aşamasında olduğu eşini yaralayan sanığa mahkemeden iyi hal indirimi

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşi Derya Elbasan'ı sokak ortasında feci şekilde darp ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, iyi hal indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte tahliye edilen sanığın, Derya Elbasan'ın konutuna 500 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. Karara tepki gösteren kadın, “Mahkemedeki iyi hal kısmını kendime hakaret olarak sayıyorum. Mağduriyetimin fotoğrafları varken onun iyi hali göz önünde bulunduruluyor” dedi.

Kartal'da 6 Haziran 2020 tarihinde boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Derya Elbasan'ı(39) sokak ortasında feci şekilde darp ettiği gerekçesiyle Erol Elbasan'ın(43) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından duruşmaya, davanın tutuklu sanık Erol Elbasan cezaevinden getirilirken, müşteki Derya Elbasan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Tahliye edilirse yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır”

Duruşmada söz alan müşteki Derya Elbasan, “Şikayetim devam ediyor. Sanığın pişman olduğuna inanmıyorum. Tahliye edilmesi halinde yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır” diyerek sanığın sınırdan cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki savunması ve son sözü sorulan sanık Erol Elbasan ise, beraatini isteyerek pişman olduğunu söyledi.

Mahkemeden iyi hal indirimi

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Erol Elbasan'ı önce, ‘eşi kasten yaralama' suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. ‘Tehdit' ve ‘alenen hakaret' suçlarından ise suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı verildi.

Evine 500 metreden fazla yaklaşamayacak

Tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi nazara alarak sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, sanığın Derya Elbasan'ın konutuna 500 metreden fazla yaklaşmasının yasaklanmasına da karar verdi. Öte yandan, sanık hakkında ‘yurtdışına çıkmamak' şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

“20 gün boyunca bir pipetle beslendim”

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Derya Elbasan, “Yargılama sisteminde caydırıcılığa önem verilse, bu suç oranı yüzde 50'ye inebilir. Yani yaklaşık altı aydır süren bir mahkeme var ve bunlar göz önünde bulundurulmuyor. ‘Sen git, bir daha gelirsen eğer sen bu cezayı bu şekilde yatarsın' şeklinde bir sırt sıvazlanıyor. Ondan sonra kadınlar neden ölüyor? İyi hal derken ne kastediliyor? Mahkemedeki iyi hal, beni, hakimin ve savcının gözünün önünde darp etmemesi mi, bana hakaret edememesi mi? Bunu yapmadığı için mi iyi hali. Benim fotoğraflarım, benim 20 gün boyunca bir pipetle beslenmem, Benim mağduriyetim niye göz önünde bulundurularak bir ceza sistemi uygulanmıyor? Şu an çıkan karardan hiç memnun değilim. Evime 500 metre yaklaşamayacakmış. Benim evimin etrafında park var, kafe var, her şey var. ‘Kafeye geldim' dediği zaman bitti bu olay. Yani bu kadar basit” dedi.

“Mağduriyetimin fotoğrafları varken onun iyi hali göz önünde bulunduruldu”

“Özellikle bu mahkemedeki iyi hal kısmını kendime hakaret olarak sayıyorum. Bana yapılmış bir hakarettir bu” diyen Derya Elbasan, “Benim mağduriyetimin fotoğrafları varken, onun iyi hali göz önünde bulunduruluyor ve benim mağduriyetimi kapatıyor. Ben buna karşıyım. Hakimin, savcının yanında bana ne yapacaktı. Ne olursa iyi halden kalkardı? Benim oradaki mağduriyetim niye göz önünde bulundurulmadı. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Onunla böyle bir yargıda bulunduğum için esef duyuyorum, çocuklarımın babası olduğu için esef duyuyorum, ona haklılık payı çıkarmaya çalışan bir adalet sisteminde yargılandığım için esef duyuyorum. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok” diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Derya Elbasan ile Erol Elbasan'ın resmi evli eş oldukları, müşteki ile sanık arasındaki boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadıkları anlatıldı. 6 Haziran 2020 tarihinde saat 08.00 sıralarında Derya Elbasan'ın işe gitmek için evinden çıktığı, yolda yürüdüğü sırada sanığın kendisine seslendiği, müştekinin cevap vermeyerek yoluna devam ettiği, sanığın müştekinin kolundan çekerek durdurmak istediği, müştekinin cevap vermemesi üzerine küfürler ederek hakaret ve tehditte bulunduğu kaydedildi.

Sanığın Derya Elbasan'ı kolundan çekip park halindeki kamyonetin arkasına götürdüğü ve ağzını kapatarak silahla ateş etmeye çalıştığı ancak silahın patlamadığı belirtildi. Sanık Erol Elbasan'ın eşini darp ederek yaraladığı anlatıldı. İddianamede, sanığın "eşi kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.