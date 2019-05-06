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Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçaklayarak öldürdü

Kadıköy’de bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını bıçaklayarak öldürdü.

Kadıköy'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını bıçaklayarak öldürdü. Olay, valizini alarak binadan uzaklaşan zanlının apartman görevlisini aramasıyla ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak İstasyon Caddesi'nde yaşayan Billur Cucur (40) ve Turgay Cucur (51) sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin bu tartışması sırasında Turgay Cucur, eşi Billur Cucur'u bıçaklayarak öldürdü. Turgay Cucur, olayın ardından valizini alarak binadan uzaklaştı. Turgay Cucur, bir süre sonra apartmanın kapıcısını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine apartman görevlisi polisi arayarak, durumu bildirdi.


Cinayetin ortaya çıkması ile birlikte polis, olayın yaşandığı dairede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Billur Cucur'un cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Öte yandan, Turgay Cucur Sarıyer'de polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

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