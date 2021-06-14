Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Handan Aşkın'ın davasında gerekçeli karar

Handan Aşkın'ın boşanmak istediği eşi tarafından silahla vurularak engelli bırakılması, kardeşinin ise vurularak ağır yaralanmasına ilişkin yeniden görülerek karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından sanığın yakın mesafeden Handan Aşkın ile ağabeyine ateş ettiği ve ardından kaçtığı belirtildi.

Eşi Handan Aşkın'ı engelli bırakan ve kardeşi Sedat Sevin'i ise ağır yaralayan tutuklu sanık Emre Aşkın yargılandığı davada, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 29 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 1'inci Dairesi hükmün bozulmasına karar vermişti. Yargıtay bozma ilamında, sanık Emre Aşkın'ın, Handan Aşkın'ı organlardan birinin işlevini sürekli olarak yitirecek nitelikte ağır derecede, mağdur Sedat Sevin'i ise vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte yaraladığı kaydedilmişti. Kararda, her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar verilmesi yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar verilmesi hususunun bozmayı gerektirdiği belirtilmişti. Bozma kararının ardından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Emre Aşkın'ı ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılama aşamasında suçtan pişmanlığı ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine indirim sebebi kabul ederek toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Eyleminin teşebbüs aşamasında olduğu anlatıldı

Karara bağlanan davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, sanık ile olay tarihinde evli olan Handan Aşkın arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle Aşkın'ın evden ayrıldığı olay günü Handan Aşkın'ın sanık Emre Aşkın'ı arayarak evden eşya alma talebini ilettiği ve bu hususun sanık tarafından da kabul edildiği, Handan Aşkın'ın ağabeyi Sedat Sevin ile adrese gittiklerinde kapıyı açan olmadığı, Handan Aşkın'ın sanığı aradığını, sanığın ise bunun üzerine silah alarak yanlarına gittiği kaydedildi. Yaşanan tartışmanın ardından sanığın yakın mesafeden Handan Aşkın ile ağabeyine ateş ettiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, yaşanın olayın ardından olay yerinden kaçtığı vurgulandı. Sanığın Handan Aşkın'a karşı ‘eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlatıldığı kararda, Emre Aşkın'ın öldürmeye yönelik kastı neticesinde Handan Aşkın'ın ölmediğini, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Handan Aşkın'ın avukatı karara itiraz etti

Handan Aşkın'ın avukatı Gül Erdoğmuş, gerekçeli kararın ardından Yargıtay'a gönderilmesi için İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu. İtiraz dilekçesinde, “Handan Aşkın ve Sedat Sevin'in uğramış oldukları zarar göz önüne alındığında (Handan Aşkın felç kalmış, Sedat Sevin ise zorlu bir operasyon sonunda hayatta kalmayı başarabilmiştir) her iki mağdur yönünden de üst sınırdan ceza tayin edilmesi Yargıtayca bozma gerekçesi olarak görülmüştür. Yerel Mahkemenin ilk kararına oranla ceza miktarında yapmış olduğu 5 yıl 10 ay indirimin hiçbir hukuki açıklaması yoktur. Gerekçeli kararda hiçbir izahat yapılmamış, Sedat Sevin yönünden indirim yapılması 4 derece zarar olarak açıklanmışken, Handan Aşkın yönünden yapılan ceza indirimi izahatsiz bırakılmıştır. Her iki mağdur yönünden tayin edilen cezada dosyada somut hiçbir değişiklik olmamasına rağmen indirime gidilmesi ve sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanması hukuka aykırıdır. Sanığa 5 yıl 10 ay daha az ceza verilmesi açıkça hukuka aykırılık teşkil ettiğinden yerel mahkeme kararının tekrar bozulmasını talep ederiz” ifadelerine yer verildi.