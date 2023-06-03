Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs hakim karşısına çıktı

Boşanma aşamasında olduğu eşini, kiraladığı araç ile Şile'ye götürerek 9 yerinden bıçaklayıp ölümüne neden olan sanık, hakim karşısına çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık, "Cinnet geçirdim, böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım" dedi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Gözde Çelen'i (33), 7 Nisan 2022 tarihinde kiraladığı araç ile Şile'ye götürerek 9 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Mustafa Çelen'in (34) "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Çelen cezaevinden getirilirken, müşteki ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Cinnet geçirdim, böyle bir şey yaptım"

Duruşmada söz verilen Mustafa Çelen, "Yaklaşık 11 yıldır evliydik. Eşimin beni aldattığını öğrendim. Anlaşmalı boşanma davası açtık. Kendisi bana hakaretler etti ve bu olay meydana geldi. Eşim benimle görüşmek istediğini söyledi ve buluştuk. Öldürme gibi bir düşüncem yoktu. Arabayla dolaşırken erkeklik onurumu ayaklar altına alacak şeyler söyledi. Beni yıllarca aldattığını söyledi. Cinnet geçirdim, böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım" dedi.

Eşine üç seçenek sunmuş

Duruşmada söz verilen müşteki kardeş Gökçe Kılıç ise, "11 yıllık evliliğinde hep şiddet ve hor görüldüğünü anlatırdı ablam. Bu olay öncesinde abim beni aradı. 'Mustafa Gözde'yi dövdü' dedi. Ablamı görüntülü aradım ve yüzü gözü şişmişti. Ablama üç seçenek sunmuş, 'ya denize atıp kendini öldüreceksin ya benimle geleceksin ya da Yalova'ya annene gideceksin' demiş. Bunun üzerine ablam da intihar etmeye çalışmış. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Bu katile en ağır cezayı vermenizi istiyorum"

Müşteki baba Özcan Arslan ise, "Bu katile en ağır cezayı vermenizi istiyorum. Gül gibi kızımı götürdü. Masum kızıma bir sürü iftira atıyor, kendi canını kurtarmak için. Bizi de ölümle tehdit etti" dedi.

Duruşma sonrası avukatlardan açıklama

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatı Nilda Baltalı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sanık her kadın katili gibi mağduru suçlayan beyanlarda bulundu. Aslı astarı olmayan bu iddialar hem tanık beyanları hem de ailesi tarafından çürütülmüştür. Biz tasarlanarak cinayetin işlendiği kanaatindeyiz ve mahkemenin de bu şekilde karar vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık Mehmet Çelen'in tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Çelen'in maktul eşi Gözde Çelen isimli şahsın kendisini aldattığını, kendisinin bu durumu kaldıramadığından dolayı yarım saat önce eşini bıçakladığını, şahsın hayatını kaybettiğini, daha sonra şüphelinin aynı bıçakla kendisini de yaraladığı kaydedildi. İddianamede, "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.