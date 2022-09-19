Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor

'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni yapıldı.

Bosphorus Cup, 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. ‘İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla yapılacak organizasyonun kupa devir teslim töreni Tersane İstanbul ev sahipliğinde düzenlendi. Basın toplantısında son şampiyon Asterisk takımı kupayı organizasyona teslim etti. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam 900 sporcunun katılacağı Bosphorus Cup, 25 Eylül Pazar günü yeni sahibini bulacak.

Gorbon: "Şimdi artık yeni şampiyonu bekliyoruz"

Bosphorus Cup'u düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, "Geçen sene kupayı kazanan ekibi tebrik ediyorum, çok zor bir yarış oldu ama kazanmayı başardılar. Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak. Şimdi artık yeni şampiyonu bekliyoruz. Pazar akşamı kupayı yeniden şampiyona vereceğiz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karakaplan: "Bosphorus Cup, rekabetçi ve adil yarış sistemi ile her sene takvimimizde mutlaka olmasını istediğimiz bir yarış"

Kupayı teslim eden Asterisk Takımı Taktisyeni Hakan Karakaplan, "Bu yarışı 21 yıldan beri organize eden Sayın Orhan Gorbon ve ekibine bu kadar iyi düşünerek ve profesyonelce düzenledikleri için teşekkür ederiz. Bosphorus Cup; rekabetçi ve adil yarış sistemi ile her sene takvimimizde mutlaka olmasını istediğimiz bir yarış. Sayın Hasip Gencer dümenciliğindeki Asterisk ekibi olarak, geçtiğimiz yıl yarışın 20. yılı olması sebebiyle çok heyecanlıydık ve ‘şampiyon' olup teknemiz üzerinde kupayı kaldırmanın mutluluğunu yaşadık. Bu sene de rekabetçi karakterimiz ve kazanma hırsımızla start hattında yerimizi alacağız" diye konuştu.

Abed: "Ev sahibi olduğumuz için mutluluk duyuyoruz"

Tersane İstanbul'da organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Tersane İstanbul Ticari Müdürü Sadallah Abed, "Bosphorus Cup gibi ihtişamlı, rekabeti yüksek bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. 21. Yılındaki Bosphorus Cup, bizlere görkemli bir yarış seyrettirecek. Tüm takımlara ve sporculara başarılar dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.