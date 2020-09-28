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Bosphorus Cup'ta şampiyon Setur Marinas Cheese oldu

19.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta 50 yelkenli ve 500 yelkencinin 2 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda benzersiz görüntüler eşliğinde yaptıkları yarış sonrasında birincilik Setur Marinas Cheese'in oldu. Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan yarışın genel klasmanında ikincilik Mesa Sailing Team-Shak Shuka'nın, üçüncülük ise Essentia isimli yelkenlilere gitti.


Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve korona virüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2020'de şampiyonluk Levent Peynirci yönetimindeki Setur Marinas Cheese isimli yelkenlinin oldu. 2 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda yapılan yarış sonrasında turnuvanın genel klasmanında ikinciliği Mesa Sailing Team Shak Shuka, üçüncülüğü ise Essentia isimli yelkenli kazandı.


Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta zafere ulaşan Levent Peynirci, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, 7 kg ağırlığındaki tamamen kristal malzemeden üretilen gümüş Döner Trofe'nin 1 yıl boyunca sahibi olacak.



Tüm yarışlarda sıkı korona virüs önlemleri


Turkcell Platinum Bosphorus Cup organizasyonu boyunca korona virüse karşı sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri alındı. Her tekneye uyarı levhaları konurken, yelkenciler teknelerini sık sık dezenfekte etti. Her katılımcının yelkenlisinde yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven de hazır bulunduruldu. Yarışmacılar, ateş ölçümleri yaparak bindikleri teknelerinde sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmedi.

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