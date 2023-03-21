İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bostancı Gösteri Merkezi'nde Motive ile rap rüzgarı esecek

Türk rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden Motive, 2 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak.

Türk rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden Motive, 2 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.


Rap müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden Tolga Serbes (Motive), 2 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Konserin biletleri ise Türkiye'nin 2022 lider etkinlik biletleme şirketi Biletinal'da satışa sunuldu.


Rap müziğe "Çekmece Flow" adlı şarkı yayımlamasıyla başlayan, 2020 yılında "Makaveli" adında bir albüm yayımlayan Motive, 2022 yılına gelindiğinde ise 7 şarkıdan oluşan "22" adlı albümünü çıkardı. Albüm, yayınlandığı hafta Spotify Top 10 Charts'da 6. sırada yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.