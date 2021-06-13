İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bostancı'da devam eden müsilaj temizliği havadan görüntülendi

Marmara Denizi’ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul’da çalışmalar devam ediyor.

Marmara Denizi'ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Bostancı'daki temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Bostancı sahilinde devam ediyor. Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj ekipler tarafından çıkartılarak çöp torbalarına koyuluyor. Yapılan temizlik çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.