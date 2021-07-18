İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Bostancı’da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bostancı'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.


Bostancı'da trafik ekipleri Bostancı Meydan'da motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosiklet sürücülerine kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimde, motosiklet sürücülerinin gerekli evraklarının tam olduğu ve kurallara uyduğu görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.